Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия рассказал, что в переговорах с РФ есть несколько проблемных вопросов, которые мешают сторонам прийти к соглашению.

Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Единственные части, по которым практически невозможно договориться, — это Крым и так называемые республики, которые Россия настаивает на том, чтобы мы признали независимыми. Это неприемлемо для украинского общества», — заявил Арахамия.

Также он добавил, что украинская делегация не готова идти на компромисс в вопросах территориальной целостности Украины. По его словам, в этом вопросе позиция украинской стороны тверда.

«Мы готовы обсуждать любые другие динамичные варианты, но не признание этих территорий», — добавил Арахамия. (unian.net)