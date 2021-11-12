Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новый патент Apple, в котором описывается функция отображения содержимого на экране iPhone только через специальные очки, сообщает портал 9to5mac.

Из описания следует, что «очки конфиденциальности» не позволяют окружающим видеть содержимое на экране смартфона. Пользователь сможет намеренно размыть картинку, если не захочет, чтобы окружающие видели воспроизводимый контент. При этом сам пользователь в специальных очках не почувствует какой-либо разницы в изображении. 9to5mac считает, что это может стать огромным преимуществом для будущей гарнитуры смешанной реальности Apple.

Также стало известно, что Apple может работать над созданием профилей для идентификации лица. Патент описывает систему, способную различать уникальные детали на лице пользователя, такие как борода, усы, наличие разных типов очков и многое другое.

Профили для Face ID могут стать шагом вперед в направлении внедрения такой технологии в компьютеры Mac. Там биометрический сканер Touch ID позволяет пользователям быстро переключать учетные записи, просто положив правый палец на датчик.

Портал отмечает, что наличие патента не означает, что Apple внедрит эти технологии в будущих устройствах.