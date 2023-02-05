В 2024 году на рынок поступит принципиально новая версия iPhone, которая возглавит линейку смартфонов Apple. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.

Ранее предполагалось, что Apple готовится заменить версию Pro Max в новой линейке iPhone 15 на флагманскую модель с приставкой Ultra. Однако новая информация указывает на что, что эта модель появиться только в рамках линейки iPhone 16 или более поздней версии. При этом Pro Max никуда не денется.

Вместо того, чтобы переименовывать Pro Max в Ultra, Apple планирует добавить iPhone еще более высокого класса к обеим моделям Pro. Такой айфон может выйти в 2024 году, либо позже – пишет Гурман.

То есть, по информации Гурмана, переименования iPhone Pro Max в Ultra не состоится, а вместо этого iPhone Pro и Pro Max сохранятся, но к ним добавится модель Ultra, чтобы еще больше подчеркнуть «премиальность» самого дорогого айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители.

Пока неясно, чем новая модель высокого класса будет отличаться от Pro и Pro Max, но Гурман считает, что такой айфон, как минимум, получит более производительный процессор, оптический 10x-зум и улучшенную селфи-камеру. Вдобавок он станет первым «титановым» айфоном, слухи о котором ходят уже несколько лет.

Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года. Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

Если верить инсайдерской информации, все смартфоны iPhone 15 сохранят экраны тех же размеров, что используются сейчас. При этом ожидается возвращение к формам линейки iPhone 11 – старшие модели получат изогнутые к тыльной крышке грани и более тонкие рамки вокруг дисплея.

Вдобавок все модели следующего поколения iPhone получат «интерактивный» вырез Dynamic Island. В текущем поколении он является эксклюзивом для Pro-моделей.