Apple сдвигает сроки презентации новых iPhone

Компания Apple перенесла сроки презентации новых моделей iPhone с сентября на более поздний срок. Об этом заявил финансовый директор компании Лука Маэстри, передает Bloomberg .

По его словам, в 2020 году iPhone 12 будут презентовать «на несколько недель позже», чем обычно. Приблизительные сроки проведения мероприятия запланированы на октябрь.

Также Apple рассказала о своем доходе в третьем квартале 2020 финансового года, который составил $59,7 млрд, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее СМИ писали, что новые гаджеты Apple будут в четырех вариантах — iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). iPhone 12 будет стоить от $649 до $749 (46-54 тысячи рублей), iPhone 12 — от $749 до $849 (около 60 тысяч рублей), Pro Max – до $1,4 тысячи (около ста тысяч рублей).