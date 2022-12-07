Гендиректор Apple Тим Кук на открытии нового завода тайваньской компании TSMC в американском штате Аризона заявил, что его компания будет переходить на чипы, произведенные в США. Об этом сообщает телеканал CNBC.

По словам Кука, компания из Купертино объединит усилия и опыт TSMC с изобретательностью американских рабочих для снижения зависимости от Китая в сфере чипов.

«И теперь, благодаря упорному труду стольких людей, на этих чипах можно с гордостью маркировать «Сделано в Америке». Это невероятно важный момент», — отметил глава американской корпорации.

Отмечается, что всего в Аризоне запланировано открыть как минимум два завода по производству полупроводников. По данным CNBC, тайваньские специалисты уже консультируют американских сотрудников по вопросам сборки и обучают всем необходимым процессам.

Согласно планам TSMC, предприятия должны производить 600 млн пластин из кремния в год. Второй завод намерены открыть к 2026 году.