Apple проверяет фото в iCloud на наличие незаконных материалов

Компания Apple сканирует фотографии, загружаемые в облачное хранилище iCloud, сообщает The Telegraph со ссылкой на директора по конфиденциальности компании Джейн Хорват.

Сканирование загружаемого контента проводится с целью обнаружения изображений жестокого обращениями с детьми, в том числе сексуального насилия, отметила Хорват. Она подчеркнула, что сканирование проводится автоматически с использованием технологии сопоставления изображений.

Учетные записи, с которых осуществляется загрузка незаконных материалов, блокируются, заявила представитель Apple.

| 2020-01-09T23:15:10+00:00 10 января 2020, 06:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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