Apple продлила гарантию на бракованные смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Pro до трех лет с момента покупки.

Как передает Газета.ру, по сообщению MacRumors, речь о гаджетах, у которых со временем перестает работать динамик.

Корпорация признала проблему еще в 2021 году и анонсировала сервисную программу. По их данным, у некоторых смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro присутствует брак, из-за которого при телефонном разговоре из динамика не идет звук.

Apple и авторизованные сервисные центры должны бесплатно заменить неисправный модуль. И если в 2021 году сроки замены были установлены в течение двух лет после покупки, то теперь Apple продлила его до трех лет.