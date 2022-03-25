Apple сообщила НСПК, оператору платежной системы «Мир», что приостанавливает поддержку карт «Мир» в сервисе бесконтактной оплаты Apple Pay, уже загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе платежной системы.
«Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay», — сказали в пресс-службе.
С 24 марта загрузка новых карт «Мир» в сервис стала недоступна, пояснили там.
Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней.