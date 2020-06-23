Apple представила новую операционную систему iOS 14

Компания Apple на своей Всемирной конференции разработчиков презентовала новую версию операционной системы для iPhone — iOS 14.

В первую очередь изменения коснулись главного экрана. На устройствах появились виджеты, размеры и положение которых можно будет изменять.

Обновление коснулось и приложений. Теперь их можно будет автоматически сгруппировать по категориям.

Кроме того, пользователи смогут просматривать ролики в фоновом режиме. Видео будет проигрываться только в одной части экрана, а другую можно будет использовать для выполнения иных задач.

На новом ПО также будет работать встроенный синхронный переводчик с 11 языков. (gazeta.ru)