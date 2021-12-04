Американская компания Apple подала в суд на ФАС России из-за предупреждения насчет покупок в приложениях. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.

По данным Forbes, Apple оспаривает предупреждение, которое ей в конце августа выдала ФАС, касающееся устранения нарушений, о которых сообщили пользователи продукции компании.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила против корпорации Apple уголовное дело из-за модели продаж в магазине приложений AppStore, сообщается на сайте ФАС.

До этого ФАС в конце августа обратилось в Apple с требованием изменить модель продажи в приложении AppStore, которая не информирует об альтернативных способах оплаты. Apple должна была устранить нарушения антимонопольного законодательства России до 30 сентября.

Капитализация Apple упала на $85 млрд из-за решения суда по App Store.