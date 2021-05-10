Apple подала в суд на ФАС после штрафа на $12 млн

Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу России (ФАС), чтобы оспорить штраф на $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Об этом говорится в документах картотеки арбитражных дел.

По данным картотеки, Арбитражный суд города Москвы принял 7 мая исковое заявление об оспаривании постановления от 27 апреля 2021 года по делу № 11/04/14.31-54/2020 и приложенные к заявлению документы от Apple Inc. к ответчику ФАС России. Суд назначил на 21 июня собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания.

27 апреля ФАС России наложила на Apple оборотный штраф в размере более $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Это произошло после заявления «Лаборатории Касперского».

Ведомство тогда отмечало, что в августе 2020 года ФАС завершила рассмотрение дела в отношении Apple Inc. по заявлению АО «Лаборатория Касперского». Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений «родительского контроля».