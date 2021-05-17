Антониу Гутерриш призвал Израиль и палестинцев немедленно прекратить насилие

На фоне нового обострения конфликта между Израилем и сектором Газа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил об опасности «неконтролируемых последствий» кризиса для всего региона. «Необходимо немедленно остановить этот бессмысленный круговорот кровопролития, террора и разрушения», — заявил он, открывая чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН в режиме видеоконференции в воскресенье, 16 мая.

Он призвал немедленно прекратить боевые действия, в результате которых за неделю с начала эскалации погибли почти 200 человек. Гутерреш раскритиковал авиаудары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по высотному зданию в секторе Газа, в котором располагались офисы нескольких международных СМИ, в том числе Al Jazeera и Associated Press. «Журналисты должны иметь возможность работы вне страха и травли. Разрушение офисов СМИ в Газе вызывает крайнюю тревогу», — добавил он. (DW)