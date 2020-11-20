Антитурецкой риторике Эмманюэля Макрона добавилась антироссийская

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что Россия и Турция придерживаются особой стратегии в странах Африки, поощряя распространение антифранцузских заявлений. Такое мнение он выразил в опубликованном в пятницу интервью французскому еженедельнику Jeune Afrique.

«Существует особая стратегия, которой придерживаются африканские лидеры и иные державы, например Россия или Турция, которые играют на постколониальных чувствах [африканцев], — считает Макрон. — Не нужно быть наивными: многие из тех, кто делают подобные заявления, снимают видео, дают комментарии франкоязычным СМИ, получают поддержку от России или Турции».

Французский лидер призвал африканцев «не быть узниками прошлого», отметив, что это имело бы ужасные последствия для отношений между Францией и Африкой. Он подчеркнул, что не отвергает события прошлого, но отметил, что к настоящему моменту судьбы Франции и стран Африки тесно переплетены и нельзя не учитывать этот фактор.