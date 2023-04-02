Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян заявила, что во время 44-дневной войны число дезертиров с армянской стороны составило 11 тысяч человек. Об этом она сообщила, выступая в селе Ачаркут Тавушской области.

«Во время 44-дневной войны у нас были 11 тысяч дезертиров. <…> 11 тысяч военных, добровольцев, офицеров. Тогда командующий призвал идти добровольцами на защиту Родины, очень многие не последовали этому призыву. Когда я сформировала отряд, чтобы показать пример, это тоже было воспринято негативно.», — сказала, в частности, Акопян.

В октябре глава Следственный комитет Армении сообщил, что по случаям преступлений против порядка военной службы, а также других преступлений, связанных с военными действиями было инициировано около 1600 уголовных производств в отношении примерно 12 600 человек. В рамках указанных дел в качестве обвиняемых привлечено 883 гражданина, в том числе 78 офицеров (17 высокопоставленных). Кроме того, допрошено в общей сложности более 17 000 человек.