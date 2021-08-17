Анкара продолжает диалог по Афганистану со всеми сторонами, в том числе c движением «Талибан».

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади в Анкаре.

По его словам, Турция тесно взаимодействует и с США.

Чавушоглу отметил, что в Афганистане имеет место вакуум власти, сформировавшийся после отъезда президента Ашрафа Гани из страны. «Власть в стране де факто находится в руках талибов. Известные политики, такие как Абдулла Абдулла и Хамид Карзай все еще находятся в Кабуле и готовятся к диалогу с талибами», — сказал турецкий министр.

При этом он дал высокую оценку вкладу Катара в межафганский диалог.

Глава дипломатии отметил далее, что Анкара воспринимает позитивно все последние заявления талибов. «На данный момент важна стабилизация ситуации. Надеемся, что слова и действия представителей движения «Талибан» будут совпадать», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД заверил, что Турция продолжит вклад в экономическое развитие, обеспечение стабильности и мира в Афганистане.

Турецкий министр также выразил сожаление в связи с ситуацией вокруг международного аэропорта Кабула, отметив, что Анкара продолжит и далее помогать в эвакуации граждан различных стран из афганской столицы.