Анкара осудила подписание соглашения о газопроводе EastMed

Турция осуждает соглашение о строительстве газопровода EastMed, подписанное Израилем, Кипром и Грецией.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД страны Хами Аксоя.

В четверг три страны подписали в Афинах межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed для поставки газа из месторождений Восточного Средиземноморья в континентальную Европу. Подпись под соглашением поставили министры энергетики Израиля Юваль Штайниц, Кипра Георгиос Лаккотрипис и Греции Костис Хадзитакис. На церемонии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Кипра Никос Анастасиадис и глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.

«Подписание соглашения по проекту газопровода EastMed — новый пример бессмысленных шагов, которые пытаются игнорировать нашу страну и Северный Кипр в регионе. Ни один проект, который игнорирует Турцию, имеющую самую протяженную береговую линию в Восточном Средиземноморье, и турок-киприотов, которые имеют равные права на природные ресурсы острова Кипр, не будет успешным», — говорится в заявлении Аксоя.

В заявлении отмечается, что Турция является «наиболее экономичным и безопасным маршрутом для транспортировки природных ресурсов Восточного Средиземноморья на рынки в Европе».