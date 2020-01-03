Анкара осудила подписание соглашения о газопроводе EastMed

Турция осуждает соглашение о строительстве газопровода EastMed, подписанное Израилем, Кипром и Грецией.

Как передает РИА Новости, об  этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД страны Хами Аксоя.

В четверг три страны подписали в Афинах межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed для поставки газа из месторождений Восточного Средиземноморья в континентальную Европу. Подпись под соглашением поставили министры энергетики Израиля Юваль Штайниц, Кипра Георгиос Лаккотрипис и Греции Костис Хадзитакис. На церемонии присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Кипра Никос Анастасиадис и глава правительства Греции Кириакос Мицотакис.

«Подписание соглашения по проекту газопровода EastMed — новый пример бессмысленных шагов, которые пытаются игнорировать нашу страну и Северный Кипр в регионе. Ни один проект, который игнорирует Турцию, имеющую самую протяженную береговую линию в Восточном Средиземноморье, и турок-киприотов, которые имеют равные права на природные ресурсы острова Кипр, не будет успешным», — говорится в заявлении Аксоя.

В заявлении отмечается, что Турция является «наиболее экономичным и безопасным маршрутом для транспортировки природных ресурсов Восточного Средиземноморья на рынки в Европе».

| 2020-01-03T18:36:46+00:00 3 января 2020, 22:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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