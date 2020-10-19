Анкара огласила сроки начала добычи газа на новом месторождении в Черном море

Последние исследования позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения в Черном море до 405 млрд кубометров газа.

Как передает агентство «Анадолу», о новых резервах природного газа объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения бурового судна Fatih, проводящего работы на перспективном месторождении «Сакарья» в турецком секторе Черного моря.

По его словам, новые буровые работы позволяют говорить о более крупных объемах газа на крупнейшем в истории страны газовом месторождении.

«Если 21 августа текущего года мы объявили об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние исследования позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд кубометров», — сообщил Эрдоган.

Президент Турции отметил, что цель Анкары приступить к выработке газа на новом месторождении в Черном море уже к 2023 году.

По его словам, ряд международных кругов и стран не оставляют попыток оставить Турцию за бортом рынка нефти и газа, не дать Анкаре возможности обеспечить энергетическую безопасность страны. «Турцию пытаются оставить за бортом распределения энергетических ресурсов Восточного Средиземноморья. Анкара не позволит этому случиться. Мы недопустим ущемления прав Турции и турецкого Кипра», — подчеркнул Эрдоган.

Глава государства пообещал, что Турция продолжил разведку и бурение в Черном и Средиземном морях. Турция в своем экономическом развитии продолжит делать ставку на производство, экспорт и рост занятости, добавил Эрдоган.