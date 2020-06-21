Анкара обратилась к союзникам по НАТО

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал безосновательными утверждения французских СМИ о провокации в Средиземном море стороны турецкого военного судна.

Каких либо недружественных шагов не предпринималось и это зафиксировали бортовые камеры, о чем проинформированы в НАТО, сказал Акар агентству «Анадолу».

Министр привлек внимание к тому, что ВМС Турции даже дозаправили судно по просьбе французской стороны.

«В Анкаре ожидают, что союзники Турции будут действовать в соответствии с духом солидарности в Альянсе, а не формировать искусственную повестку дня, которая будет служить их политическим целям»,- подчеркнул Акар.

Министр также отметил, что в Анкаре всегда выступают за диалог и координацию.

«Кроме того, хочу напомнить, что в НАТО выразили благодарность за профессионализм и осторожный подход турецких моряков во время инцидента. Турция будет и впредь действовать в соответствии с обязательствами в рамках Альянса»,- добавил Акар.