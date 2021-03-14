Анкара недовольна открытием дипмиссии Чехии в Иерусалиме

МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с открытием дипломатического представительства Чехии в Иерусалиме, сообщает Анадолу.

«Анкара обеспокоена открытием дипломатического представительства в Иерусалиме, международный статус которого гарантирован резолюциями ООН. Данный шаг может способствовать попыткам подорвать статус Иерусалима, который является одним из основных критериев в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

МИД Турции призвал всех членов международного сообщества уважать исторический и правовой статус Иерусалима, а также международные критерии, установленные с целью справедливого, всеобъемлющего и прочного урегулирования палестино-израильского конфликта.

В Западном Иерусалиме 11 марта прошла официальная церемония открытия дипломатического представительства Чехии.