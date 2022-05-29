Несмотря на прошедшие на этой неделе переговоры Турции с представителями Швеции и Финляндии, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по-прежнему отказывается дать согласие на расширение НАТО. Пока он стоит во главе турецкого государства, Анкара «не может сказать «да» вступлению в НАТО стран, поддерживающих террор», приводит слова Эрдогана, сказанные им журналистам на борту самолета на обратном пути из Баку, государственное агентство Анадолу. По его словам, переговоры с Хельсинки и Стокгольмом прошли 25 мая не так, как ожидалось; страны не предприняли ожидаемых властями Турции шагов в борьбе с терроризмом.

Эрдоган также заявил, что намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентами Украины и России.