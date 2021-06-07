Анкара и Париж могут совместно выступить в поддержку прочного мира на Южном Кавказе, который принесет процветание Азербайджану и Армении.

Об этом говорится в статье главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, опубликованной во французской газете.

«Искажение истории в политических целях никогда не способствовало урегулированию разногласий и достижению справедливости. Если бы турецко-французские отношения не оказались заложником необоснованных претензий армянских экстремистов, то Анкара и Париж совместными усилиями могли бы внести больший вклад в стабильность на Южном Кавказе», — пишет Чавушоглу.