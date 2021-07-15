Известная писательница, автор бестселлера «Качели над Каспием», генеральный директор «Бизнес-Диалог Медиа», предприниматель и общественный деятель Мария Суворовская анонсировала очередной проект, связанный с городом ее мечты – Баку.

В сентябре в Москве состоится открытие галереи с символичным для Азербайджана названием — Red Garnet Gallery. Как рассказала Мария Суворовская #, проект создан в рамках арт-пространства Russian Business Guide Art & Communications, созданном журналом RBG (Russian Business Guide).

«С нетерпением ждем открытия галереи и презентации двух первых коллекций», — рассказывает М. Суворовская.

По ее словам, в галерее будут выставляться работы иностранных мастеров, а также российских и азербайджанских художников.

«Первая коллекция, с которой познакомятся зрители, называется «Ангелы Апшерона», создана молодым художником Мариной Журавлевой и олицетворяет душу города огней – Баку.

Ангелы – стражники и обереги. Картины помогают представить, что мир, несмотря на все сложности жизни каждого, наполнен добром, счастьем, детством, и вдохновением. Коллекция – это светлый поток оптимизма, который так необходим в период постпандемии. Автор картин специально представил пустой город, пронеся все еще актуальную идею локдауна», — рассказывает # М.Суворовская.

Вторая коллекция – «Вкусы и пороки» — проект одиозного российского художника и писателя Марии Баулиной (Сатура).

«Вкусы и пороки – это изысканный, аристократический эротизм, метаморфически переплетающийся с основными плодами Азербайджана – помидором, хурмой, виноградом, инжиром, грецким орехом, гранатом. Жить с ощущением страсти – к работе, еде, к мечтам, к любви, — вот главная идея данной коллекции», — раскрывает детали М.Суворовская.

Она подчеркивает, что новая галерея станет центром притяжения деловой аудитории и местом представления работ современных молодых художников, скульптуров, декораторов.

«Идея объединения искусства и бизнеса – не новая. История мира представляет множество примеров коллекционеров – предпринимателей, чью благотворительную деятельность и вклад в развитие творческих начинаний трудно переоценить. На сегодняшний день мы готовы представить две коллекции, находящиеся в собственности издания. Коллекции объединены общей концепцией, идеей солнечного Баку. Так как мы планируем выставлять художников из разных стран, это может стать прекрасным международным началом. Я рада, что первое же мероприятие, которое пройдет в галерее, будет посвящено сотрудничеству России и Азербайджана», — заключила Суворовская.