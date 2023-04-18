Бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель 17 апреля была вручена высшая германская награда – Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» в особом исполнении. На церемонии вручения в резиденции главы государства – берлинском дворце «Бельвю» выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Штайнмайер долгое время работал бок о бок с Меркель – он был вице-канцлером и министром иностранных дел в её правительстве. В своей речи президент Германии подчеркнул особую роль Меркель на посту канцлера как женщины из ГДР и учёного.

Высшая государственная награда ФРГ вручается «за особые личные заслуги на благо общества». До Меркель подобную награду получили канцлеры Конрад Аденауэр и Гельмут Коль, оба её однопартийцы. Ангела Меркель ранее уже получила два ордена – в 1996 году Большой крест «За заслуги» и в 2008 году Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», однако без особого исполнения. (svoboda.org)