Канцлер Германии Ангела Меркель, по всей видимости, отправится в четверг в свою последнюю важную внешнеполитическую поездку на посту главы правительства ФРГ — она посетит Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Визит призван придать новый импульс развитию германо-американских отношений, которые были серьезно подорваны при Дональде Трампе, и уладить разногласия по ряду вопросов, в частности по проекту «Северный поток — 2».

В программе Меркель переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис в формате рабочего завтрака, встреча с представителями деловых кругов ФРГ. Кроме того, канцлер получит степень почетного доктора Университета Джонса Хопкинса. После переговоров с Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне американская сторона организует рабочий ужин. Меркель на нем будет сопровождать ее супруг Иоахим Зауэр. (ТАСС)