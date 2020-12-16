Андреа Марчильяно: Миротворцы в Карабахе придерживаются старой стратегии, но это не видение Путина

Командующий российскими миротворцами в Карабахе Рустам Мурадов проводит встречи с главой сепаратистов Араиком Арутюняном. Российские офицеры принимают участие в открытии школ и других объектов, на которых вывешен флаг сепаратистского образования. Являются ли данные шаги самовольными, ведь президент России однозначно говорит о том, что Карабах – территория Азербайджана? Как нужно Баку противостоять такому открытому вызову своей юрисдикции над этой территорией?

На эти и другие вопросы # ответил итальянский геополитический аналитик, и старший научный сотрудник аналитического центра по международным исследованиям «Il Nodo di Gordio» («Гордиев узел») Андреа Марчильяно.

-Глава миротворческих сил России встречается с главой сепаратистов Карабаха – Араиком Арутюняном. А президент России Владимир Путин подчеркивает, что Карабах – это территория Азербайджана. То есть, левая рука не знает, что делает правая?

-По моему мнению, расхождения в позициях отражают внутреннюю диалектику власти в Москве. Военные, по крайней мере, частично, придерживаются старой стратегии, основанной на союзе с Арменией. Но это не видение Путина, у которого более широкий дипломатический кругозор, и который с интересом смотрит на отношения с Баку. Прежде всего, в том, что касается нового Шелкового пути, а также в будущем контролировать страны-производители газа. Я верю, что, в конце концов, позиция Путина возобладает.

-Миротворцы строят в Карабахе дома, открывают школы. И все это происходит под флагом сепаратистского квазигосударства. Что получается? Российские миротворцы поддерживают сепаратистов? Какие риски несет это для Азербайджана, не грозит повторение грузинского сценария?

— Безусловно, поведение российских миротворцев больше отражает там настроение военного командования, чем волю Кремля. Однако я не думаю, что может повториться грузинский сценарий. У Москвы нет оснований для территориальных споров с Баку. И я сомневаюсь, что Путин готов поступиться гораздо более широкими интересами России, поддержав требования Армении. Это также может поставить под угрозу отношения с Анкарой, которые в настоящий момент имеют для России жизненно важное значение.

-Синьор Марчильяно, какие действия нужно предпринять Азербайджану, чтобы по истечении 5-летнего срока российские миротворцы вышли из контролируемой территории без инцидентов?

-Стратегия Баку, на мой взгляд, должна заключаться в прямом диалоге с Кремлем, что делает его стратегическое положение на Кавказе весомым. И взять курс на присоединение к будущей газовой ОПЕК, создание которой является большой мечтой Путина.

Заур Мехтиев, Специально для #