Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что в мадридском клубе начинается новая эра. Его слова передает официальный сайт клуба.

«Все говорят о Модриче, Кроосе, Бензема… Но мы должны уделить внимание молодежи. Винисиус, Камавинга, Родриго, Вальверде. Я думаю, что это начало новой эры. В тот день, когда Карим, Тони и Лука уйдут, другие поведут эту команду вперед. Это не конец, это начало новой эры», — сказал Анчелотти.

Накануне «Реал» одержал волевую победу над «Вильярреалом» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании. Встреча прошла на арене «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась победой «сливочных» со счетом 3:2.

Мадридцы уступали 0:2 после первого тайма. Забитыми мячами у хозяев отметились Этьен Капу и Саму Чуквезе. Однако столичной команде удалось добиться положительного результата благодаря голам Винисиуса Жуниора, Эдера Милитао и Дани Себальоса.

«Реал» стал последним участником четвертьфинала Кубка Испании. В 1/4 турнира уже пробились «Барселона», мадридский «Атлетико», «Валенсия», «Осасуна», «Севилья», «Атлетик» и «Реал Сосьедад».

Соперник «сливочных» по четвертьфиналу определится после жеребьевки.