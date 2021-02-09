Американцы пытались связаться со смещенным лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи

Соединенные Штаты пытались связаться со смещенным лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи, но получили отказ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя госдепартамента Неда Прайса.

Вашингтон пытался связаться с ней как формальным, так и неформальным путем, отметил Прайс.

Он осудил решение захвативших в Мьянме власть военных запретить протесты в стране.

США поддерживают народ Мьянмы и его избранных на выборах представителей, добавил представитель Госдепа.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.