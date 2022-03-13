Рост цен на потребительские товары и топливо на фоне российской спецоперации в Украине вынуждает американцев принимать непростые решения касаемо своего будущего, передает телеканал ABC News

Как уточняет СМИ, стоимость галлона бензина, в частности, выросла до 4,33 доллара — это на полтора доллара дороже, чем в прошлом году. Работающий инструктором по вождению житель штата Нью-Йорк признался, что ему приходится ради экономии топлива просить клиентов встречать его по пути.

«Меняются стиль вождения и методы обучения. Я люблю затрагивать каждый аспект, но если вывозить учеников на шоссе, то бензин тратится впустую», — посетовал он.

В свою очередь, мать пятерых детей из Миссисипи потеряла все сбережения еще во время пандемии. Теперь, по ее словам, она живет от зарплаты до зарплаты и иногда недоедает.

Кроме того, жителей США беспокоит так называемая шринкфляция — уменьшение размера упаковки товара при сохранении стоимости. К примеру, производитель туалетной бумаги Charmin Ultra Soft сократил количество листов в рулоне с 264 до 244.