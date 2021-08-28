Посольство США в Афганистане выпустило рекомендацию для американских граждан немедленно покинуть аэропорт Кабула из-за угрозы безопасности. Об этом говориться на сайте дипмиссии.

Кроме того, американцам рекомендовано избегать поездок в воздушную гавань. Ранее власти США предрекли еще один теракт в Кабуле в ближайшие дни.

Накануне США провели в Афганистане спецоперацию по уничтожению причастного к терактам у аэропорта в Кабуле боевика. До этого американский президент Джо Байден дал армии США «всю необходимую свободу действий» для операций против «Исламского государства» в Афганистане. На заседании с главой государства силовики также проинформировали президента и вице-президента Камалу Харрис о том, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, однако ими были приняты максимальные меры для защиты аэропорта (lenta. ru)