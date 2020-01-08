Американским гражданским самолетам запретили полеты над Ираном и Ираком

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США запретило американским гражданским самолетам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов. Это следует из сообщения, опубликованного во вторник в Twitter регулятора.

«Выпущены NOTAM (Notice To AirMen, система извещений для пилотов авиации — прим. ТАСС) об ограничении полетов, которые запрещают американским гражданским авиаперевозчикам эксплуатацию [воздушных судов] в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и над водами Персидского залива и Оманского залива», — сказано в сообщении.

«ФАУ продолжит внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке», — подчеркивается в сообщении.

Согласно самим уведомлениям, ограничения вводятся «в связи с повышенной военной активностью и обострившейся политической напряженностью на Ближнем Востоке, которая представляет неумышленную угрозу деятельности американских гражданских авиаперевозчиков из-за возможных ошибок в расчетах и неверной идентификации [самолетов]».(ТАСС)