Американский офицер лишился должности за критику марксизма в армии США

Подполковника американских Космических сил Мэттью Ломейера отстранили от командования из-за его высказываний о широком распространении идеологии марксизма в вооруженных силах США, сообщает CNN.

«С тех пор, как я принял командование около 10 месяцев назад, я увидел то, что я считаю принципиально несовместимыми и противоречащими друг другу суждениями о том, чем Америка была, есть и должна быть <…> Я признал эти суждения марксистскими по своей природе», — заявил Ломейер в эфире консервативного радиошоу Стива Грубера.

После этого глава Командования космических операций генерал Стивен Уиттинг освободил Ломейера от должности «из-за потери доверия и уверенности в его способности к командованию». (gazeta.ru)