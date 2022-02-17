Мэр города Холландейл-Бич американского штата Флорида Джой Купер подписала декларацию, связанную с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В декларации, адресованной азербайджанской общине, говорится, что в результате политики военной агрессии и этнической чистки, начатой Aрменией против Азербайджана в 1988 году, армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка советской армии в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года совершили нападение на Ходжалы и учинили чудовищную расправу над мирным населением. В результате армянскими военнослужащими были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Некоторые эксперты называют Ходжалинскую трагедию “Aзербайджанской Сребреницей”.

Отмечается, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюции номер 822, 853, 874 и 884, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Особо подчеркивается, что суверенитет и территориальную целостность Азербайджана поддержали Генеральная Ассамблея ООН, Европейский парламент, ПАСЕ, ОБСЕ, Государственный департамент США и Белый Дом.

Джой Купер вручила декларацию представителям действующей во Флориде азербайджанской диаспорской организации.