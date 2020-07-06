Американский консул в Гонконге назвал «трагедией» новый закон КНР о безопасности

Главный американский дипломат в Гонконге в понедельник назвал «трагедией» использование нового закона о национальной безопасности для сокращения «основополагающих свобод» в этом финансовом центре Азии и создания «атмосферы принуждения и самоцензуры», сообщает Голос Америки.

«Применение закона о национальной безопасности для подрыва основных свобод и создания атмосферы принуждения и самоцензуры является трагедией для Гонконга, – заявил журналистам генеральный консул США в Гонконге и Макао Хэнском Смит. – Гонконг добился успеха именно благодаря своей открытости, и мы сделаем все, чтобы сохранить это».

Закон, введенный на прошлой неделе после прошлогодних антиправительственных протестов в Гонконге, объявляет незаконной сепаратистскую, подрывную или террористическую деятельность, а также иностранное вмешательство во внутренние дела города. Любой человек, принимающий участие в таких акциях, как скандирование лозунгов, поднятие транспарантов и флагов, призывающих к независимости города, нарушает закон, вне зависимости от того, сопровождалось это насилием или нет.