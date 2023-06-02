Эксперт из США считает, что искусственный интеллект уничтожит человечество с вероятностью 50 процентов, пишет Daily Mail.

Макс Тегмарк, физик и эксперт по искусственному интеллекту из Массачусетского технологического института рассказал, что самые умные виды на Земле — люди — несут ответственность за вымирание многих видов животных. Поэтому, предупреждает он, когда ИИ станет умнее человека, людей может ожидать такая же участь.

«То, о чем мы предупреждаем сейчас, заключается в том, что если мы, люди, потеряем контроль над нашим обществом в пользу компьютеров, которые намного умнее нас, то для нас это может закончиться печально», — считает Макс.

Некоторые ведущие мировые ученые считают, что в ближайшем будущем ИИ можно будет использовать для создания автономного оружия или роботов. Но даже мирное программное обеспечение может принимать решения, которые могут быть фатальными для человека, если технология не запрограммирована с достаточной тщательностью, уверен Тегмарк.

Кроме того, он является одним из тех, кто подписал заявление, в котором содержится предупреждение о риске исчезновения человечества из-за искусственного интеллекта. (gazeta.ru)