Американские войска продлят учения в Литве

В Литву в пятницу прибудут американские военнослужащие и танки, которые в течение двух месяцев будут дислоцированы у границы с Беларусью, сообщает Голос Америки.

В среду вечером Литва сообщила, что американские войска будут переброшены из Польши для проведения заранее запланированных военных учений.

Учения носят «оборонительный характер и не направлены против кого-либо из соседей, включая Беларусь», подчеркнули литовские власти в своем заявлении.

Однако войска прибудут раньше и останутся в Литве дольше, чем указывалось до начала протестов в Беларуси.

Представитель литовской армии сообщил, что в миссии, которая начнется в пятницу и продлится до ноября, будут задействованы 500 американских военнослужащих и 40 транспортных средств, таких как танки Abrams и бронетранспортеры Bradley.