Новый командующий авиабазы «Баграм» в Кабуле Мир Асадулла Кохистани заявил, что американские военные покинули авиабазу «Баграм» в Кабуле тайком, без предупреждения, сообщает Агентство Анадолу.

В интервью американскому агентству Associated Press Кохистани сказал, что 2 июля в 03:00 по местному времени американские военные без предупреждения покинули базу.

«Об этом стало известно спустя несколько часов. До нас дошли слухи, точную информацию мы получили в 07:00», — сказал Кохистани.

По словам командующего, уходя американские военные оставили множество пакетов с продуктами питания, а также сотни военных и легковых автомобилей без ключей.

Кохистани отметил, что приветствует деятельность НАТО и США в Афганистане на протяжении 20 лет, однако сейчас настало время афганцам действовать самостоятельно.

«Мы должны решить свои проблемы. Обезопасить страну и восстановить ее своими руками», — сказал он.

По словам Кохистани, афганская армия способна защитить базу в случае наступления талибов.