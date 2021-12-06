Ученые Пенсильванского университета и нескольких других научных организаций разработали жвачку, способную нейтрализовать коронавирус в слюне.

Как передает Газета.ру, об этом сообщается на сайте университета.

По словам автора исследования Генри Дэниэлла, такая жвачка позволит уменьшить вероятность передачи инфекции.

В основе жвачки лежит белок ACE2, выращенный с использованием генетических технологий и растительного материала. Для эксперимента команда вырастила ACE2 и соединила его с компонентом, позволяющим белку проникнуть через слизистые.

Исследование показало, что жвачка смогла предотвратить попадание вируса в клетки организма, а в слюне зараженных пациентов уровень РНК-содержащих вирус резко упал.

В настоящее время ученые намерены получить разрешение на проведение клинического испытания для более эффективной оценки разработки.