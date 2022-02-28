Гильдия американских киноактеров составила список лауреатов премии SAG Awards: артисты из США выбрали лучшие фильмы и сериалы 2021 года, пишет New York Post.

Приз главной категории за «Лучший актерский состав» получил фильм «CODA: Ребенок глухих родителей». Уилл Смит победил в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Король Ричард» режиссера Рейнальдо Маркуса Грина. Приз за «Лучшую женскую роль» получила Джессика Честейн за фильм «Глаза Тэмми Фей».

Актеры из сериала «Наследники» победили в категории «Лучший актерский состав драматического сериала». Звезды «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ и Чон Хо-ен взяли приз за лучшую мужскую и женскую роль в сериале. В номинации «Лучший актер мини-сериала» победил Майкл Китон за работу в проекте «Ломка».