Американская Johnson & Johnson разработала вакцину от коронавируса

Американская компания Johnson & Johnson разработала собственную вакцину от коронавируса нового типа. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что сейчас препарат проходит испытания. Исследователи обнаружили, что 99% участников исследования в возрасте от 18 до 55 лет в обеих дозированных группах выработали антитела против вируса через 29 дней после вакцинации.

Большинство побочных эффектов, таких как лихорадка, головная боль, усталость, ломота в теле и боль в месте инъекции, были незначительными и исчезли через пару дней.

Всего для испытаний планируется привлечь около 60 тыс. взрослых добровольцев в США и других странах.

Ранее ученые фармацевтических компаний Arcturus Therapeutics и Johnson & Johnson создали прививочный материал на базе фрагмента вирусного белка, который быстрее, чем целая клетка вируса, вызывает иммунный ответ в виде вырабатывания организмом антител. (Газета.Ру)