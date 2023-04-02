Последние социологические опросы в Турции показывают, что правящий Республиканский альянс может потерять большинство в парламенте нового созыва по итогам выборов 14 мая. Итоги 17 опросов общественного мнения, проведенных в марте, в воскресенье опубликовал информационный портал Internet Haber.

Выборы в турецкий парламент пройдут одновременно с выборами президента. Прогнозы на этот счет также неоднозначны: многие социологи считают, что избрать нового президента Турции удастся во втором туре, который в таком случае состоится 28 мая.

Средний процент, на который по итогам парламентских выборов может рассчитывать возглавляемая действующим президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР), составляет 33,2%. Ее партнер по альянсу, Партия националистического движения (ПНД), согласно данным опросов, может рассчитывать на 6,6%, чего недостаточно для преодоления семипроцентного барьера, необходимого для вхождения в парламент.

У основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) рейтинг составляет 27,1%, ее союзник — Хорошая партия (ХП) — может набрать 10,5%, еще на 6% могут рассчитывать четыре другие партии Народного альянса, что, как отмечают социологи, позволит им получить 43,6%, или парламентское большинство. (ТАСС)

