Аллахшукюр Пашазаде получил ответ на свое письмо адресованное Дональду Трампу

11 июня посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер официально ответил на письмо председателя Управления мусульман Кавказа, генерального секретаря Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, адресованное президенту США Дональду Трампу в связи с гуманитарными проблемами в Иране, создаваемыми пандемией коронавируса и имеющимися санкциями.

Как сообщили Report в Управлении, в письме оценили позицию председателя УМК по вопросу, сообщается, что США разделяют это беспокойство.

В письме в связи с мыслями А.Пашазаде о росте важности человеческой солидарности в период гуманитарного кризиса говорится: «Мы разделяем беспокойство мировой общественности в связи с иранским народом. В принципе наши программы санкций не нацелены и не ограничивают ни в какой форме мирные, гуманитарные сферы в связи с торговлей, помощью и деятельностью «.

В письме также подчеркивается, что США поддерживают Азербайджан после обретения им независимости и заинтересованы в продолжении сотрудничества.