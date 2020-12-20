«Алиев знал, что российских миротворцев легче впустить, чем потом выкурить»

Помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер утверждает, что присутствие России представляет «риск дестабилизации для Нагорного Карабаха».

В ходе пресс-конференции журналисты спросили Купера, как США намерены помогать странам региона противостоять российскому влиянию.

“Вы заметили, и я определенно с этим замечанием согласен, что там, где есть российское присутствие, есть и риск дестабилизации, и, конечно, вызов всем государствам и сторонам, которые участвуют в происходящем там”, — ответил Купер.

Интересно, что имеет в виду этот высокопоставленный сотрудник Госдепа, на что намекает? Действительно ли Москва может вынашивать какие-то планы по новой дестабилизации в нашей бывшей зоне конфликта? И зачем это ей, какие именно цели могут стоять за этим?

На эти вопросы # отвечают известные эксперты из-за рубежа.

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Заместитель госсекретаря (так переводится название должности Кларка) знает, о чем говорит. Он явно намекает на не такие уж давние события в Грузии (август 2008-го), где российские так называемые миротворцы послужили поводом для нападения на эту страну Кремля, недовольного внутри- и внешнеполитическим курсом президента Саакашвили.

Возможно, господин Кларк имеет в виду оккупацию и аннексию Крыма находившимися там по договору и вновь прибывшими российскими войсками.

Может быть, заместитель госсекретаря говорит о положении в Республике Молдова, откуда Россия не выводит свои войска вопреки собственным обязательствам и договорам. Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду буквально на днях потребовала вывода российских войск с территории страны, но скорее всего, ее требование не будет выполнено.

Заместитель госсекретаря намекает на то, что очень хорошо понимал лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, который не допустил российских так называемых миротворцев на азербайджанскую землю. Он знал, что их легче впустить, чем потом выкурить.

Надежды на то, что российское военное присутствие будет уравновешено Турцией, на мой взгляд, неоправданны, или, по меньшей мере, рискованны. Станет ли Турция всерьез ссориться с Россией из-за Нагорного Карабаха?

Россия будет использовать свое военное присутствие, чтобы оказывать давление на Азербайджан. Она даже помидоры использует для оказания давления, а уж войска тем более. Так что выбор таков: или стагнация на российских условиях, или дестабилизация в борьбе с ними.

Глава Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко (Украина):

— Для РФ важна роль «старшего брата» на Кавказе, и потому полноценное влияние на модель взаимоотношений в регионе для Москвы остаётся приоритетом.

Подчеркивая слова Кларка Купера, я отмечу, что РФ часто пытается поддерживать нестабильность или даже конфликты в регионе как залог влияния. Такие меры для РФ позволяют оставаться над национальными государствами на Кавказе, потому любая стабилизация региона опасна для геополитических целей Москвы.

И речь, скорее всего, идёт не о конкретном витке эскалации, который готовится, а о полноценной долгосрочной политике РФ в регионе.

Доктор военных и политических наук, профессор Вахтанг Маисая (Грузия):

— Фактически ясно, что Америка и Россия уже являются военно-политическими врагами, поэтому любая активизация Москвы в нашем регионе вызывает высокую степень обеспокоенности в Вашингтоне. Тем более, что победил Джо Байден, который займет более антироссийскую позицию, нежели Трамп. И, наверное, американцы подозревают, что используя присутствие в Карабахе, Россия активизирует свои действия против Грузии и Турции, которые являются стратегическими партнерами США.

Усиление военного влияния России на Южном Кавказе, естественно, затрагивает национальные интересы США. Потому что новая холодная война развивается динамично. Фактически, большой бассейн Черного моря стал местом противостояния вооруженных сил США и РФ. Идет полным ходом гонка вооружений.

То есть, и это выступление замгоссекретаря Купера соответствует нынешней внешнеполитической и оборонной доктрине США — противостоять России везде, где это возможно. Я думаю, это противостояние еще усилится, особенно в первые дни пребывания Байдена в кресле президента. Многое еще впереди.