Алиев заявил Шойгу о точке в многолетнем противостоянии

Трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху ставит точку в многолетнем противостоянии. Об этом заявил министру обороны России Сергею Шойгу президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

По словам Алиева, азербайджанская армия завоевала победу, и стороны перешли к этапу политического урегулирования. Он отметил, что накануне армия вошла в город Агдам.

Азербайджанский лидер также заявил, что Баку приветствует размещение российской миротворческой миссии в Карабахе. По его словам, она работает с соответствующими структурами в Баку и Ереване (lenta.ru)