«Алиев и Эрдоган предложили Армении спасительный вариант»

Президент Турции Реджеп Тайиб Эрдоган заявил о том, что они вместе с президентом Азербайджана намерены создать «платформу шести».

«Мы сегодня с моим братом обсуждали возможность создания платформы из шести стран — Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании — Еревана, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона», — сказал Эрдоган на пресс-конференции, состоявшейся после военного парада в Баку.

Данная платформа новая и, как отметил Эрдоган, президент России Владимир Путин также положительно отреагировал на данную инициативу.

Комментируя # возможность создания такой платформы, политолог Тофиг Аббасов сказал, что данная платформа — это реалистичное предложение.

«В нашем регионе уже существуют активные форматы взаимодействия. К примеру, есть формат Азербайджан – Россия — Турция, другой Азербайджан- Россия- Иран, еще один Азербайджан- Турция- Грузия. Единственным отсутствующим звеном разного рода региональных взаимодействий является Армения. Потому что она никак не готова к мирному сосуществованию с двумя соседями»,- сказал эксперт.

По его словам, у Армении не очень хорошо складываются отношения также с Грузией, так как Ереван имеет и к ней территориальные претензия, а также претендует на церковное имущество грузинской православной церкви и так далее.

«Армения должна отказаться от услуг «партии войны» и начать диалог с региональными странами по взаимодействию. Она должна прийти к тому, что нужно мирно сосуществовать с соседними странами и поддержать на деле работающие интеграционные схемы, приложить усилия и предложить услуги, в выполнении которых она может быть полезна как для стран региона, так и для себя», — добавил аналитик.

Аббасов также считает, что Ильхам Алиев и Эрдоган предложили спасительный вариант, показав, что у Баку и Анкары нет притязаний к Армении.

«Главное – Ереван должен вести себя адекватно и отказаться от территориальных притязаний для того, чтобы развивалось полноценное взаимодействие. Армения должна сделать свой выбор, а он у нее не велик. Заявление Никола Пашиняна о том, что они должны выстраивать отношения с Азербайджаном и Турцией, имеют под собой реальную основу для того, чтобы это все превратилось из мечты в реальность», — считает он.

Аналитик также отметил, что и Запад не будет против такого формата.

«Вспомним проект ЕС «Восточное партнерство», где три страны из шести – это Азербайджан, Армения, Грузия. В своей политике ЕС всегда отмечал, что рассчитывает на эти страны. Брюссель рассматривал эти три республики в качестве единого целого и предлагал вариант регионального содружества с участием этих трех стран. Но у Армении всегда были натянутые отношения и с Грузией, и Азербайджаном», — сказал он.

Аналитик также добавил, что сейчас для Армении появляется исторический шанс проявить себя с лучшей стороны.

«Платформа шести», состоящая из региональных государств – это тот спасительный круг, который может вывести Армению из тяжелейшего кризиса. Для США и ЕС, данный формат тоже будет интересен, так как Запад уже по своей стратегической линии будет продвигать экономическую повестку, и тут взаимодействие региональных стран необходимо», — резюмировал он.