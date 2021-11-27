Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с главнокомандующим Финансовой гвардией Италии Джузеппе Дзафарана.

Об этом заявили в отделе по связям с общественностью СГБ.

В ходе беседы было выражено удовлетворение установлением тесных связей между двумя странами в результате усилий глав государств и нынешним уровнем дружественных отношений, состоялся подробный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития сотрудничества.

На встрече были проведены широкие обсуждения по вопросам, представляющим взаимный интерес.