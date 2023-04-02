Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опубликовал программу «12 шагов по деоккупации Крыма». Документ предусматривает возвращение аннексированного Россией полуострова под юрисдикцию Киева.

Программа, в частности, предполагает полный демонтаж Крымского моста, выселение российских граждан, приехавших туда после 2014 года, установку памятника «Русский военный корабль идёт на…», переименование Севастополя в «Объект №6».

По словам Данилова, новое название для Севастополя необходимо, так как город играет «определенную роль в российской идеологии, мифотворчестве и переписывании истории». «Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар (на крымскотатарском Ağyar)», — отметил Данилов. Такое название Севастополь носил с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы.

Программа были подготовлены аппаратом СНБО при участии широкого круга экспертов, пишет Данилов.