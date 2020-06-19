Александр Сытин: «Пусть меня простят сторонники Трампа, но…»

Президент США Дональд Трамп вновь идет на выборы с лозунгом «Сделаем США вновь великими». Но с учетом того, что на сегодня у Вашингтона огромные военные расходы, а внешний долг страны бьет все новые рекорды, то для того, чтобы «сделать США вновь великими», им необходимо запустить «перезагрузку» внутриполитических и экономических процессов.

Именно поэтому США и его нынешний лидер намерены проводить политику изоляционизма от всех мировых процессов, что в итоге имеет риск укрепления разных держав в разных регионах. О том, какие процессы будут развиваться в мире в период изоляционизма США и не приведет ли это к хаосу, рассказал в интервью # российский политолог Александр Сытин.

— Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон больше не будет вмешиваться в мировые процессы. Налицо политика изоляционизма США. Не приведет ли это к хаосу в мире?

— Пусть меня простят сторонники Трампа, но, к сожалению, его высказывания живут только как информационный повод до следующего заявления, сделанного вживую или в Твиттере. Пока я не видел с его стороны по-настоящему решительных действий. Политика американского, как в прошлые века и английского, изоляционизма не нова, у нее всегда были сторонники и она всегда была лишь временной мерой.

Ни Англия 18-19 веков, ни США после двух мировых войн не могли и не могут изолировать себя от хода международной политики и имеющихся систем союзов и отношений, даже в том случае, если конкретные условия международных соглашений будут пересматриваться. Я, например, не имею ничего против того, чтобы войска США покинули территорию Германии. Их присутствие там объективно является фактом оккупации, а их уход оттуда станет еще одним гвоздем, забитым в крышку гроба ялтинско-потсдамской системы международных отношений. С этой точки зрения инициативу Трампа, если за ней действительно последуют реальные действия, можно только приветствовать.

К хаосу временная изоляционистская политика США не приведет, хотя объективно эта политика может служить интересам России и, полагаю, последняя не преминет воспользоваться ЛЮБЫМ ослаблением американских позиций в мире. С этой точки зрения всему международному сообществу и особенно тем странам, которым выпало несчастье быть соседями русских, следует быть настороже. Не в последнюю очередь сказанное относится и к Германии, у которой нет границ с Россией, но где сейчас на фоне антиамериканизма преобладают пророссийские настроения.

— Не приведет ли это к тому, что в отдельных регионах Россия или другие державы будут жёстко продавливать свое влияние?

— Попытки «подчинить» отдельные российские регионы своему влиянию, естественно, будут предприниматься. Очевидно, что Кремль будет использовать эти попытки, сколь бы слабы и бессильны они не были, для мобилизации сил «обороны и безопасности» против иностранной угрозы. Я всегда считал, что основным направлением борьбы за ослабление русского влияния в мире должна быть не борьба с Кремлем, тем более не демократизация российской политической системы, а работа с регионами, в частности с региональными элитами. Я высказывал этот тезис на ряде конференций, но услышан не был.

— Можно ли считать, что сейчас США не осиливают роль мирового жандарма?

— На сегодняшний день действительно складывается такое впечатление, что США роль мирового жандарма не по силам. Что ж! Либо США придется усилиться и изменить ряд основополагающих принципов для того, чтобы осуществлять и далее жандармскую функцию, либо сформируется некий пул держав, которые, провозгласив, новые принципы политики и международных отношений, займут место Америки в этой роли.

Когда я говорю о смене идеологических приоритетов, я прежде всего имею ввиду тот факт, что осуществление функций жандарма с точки зрения глобализации, демократии, мультикультурализма и всеобщего равенства становится все менее возможным и востребованным. Будущее, по крайней мере цивилизованного мира, лежит в более жестких рамках политики и национальной самоидентификации. Смогут ли США соответствовать требованиям эпохи кризиса традиционных послевоенных демократических ценностей? Ближайшее будущее покажет.