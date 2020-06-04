Александер Рар: «Из-за греков на конфликт с Турцией ЕС не пойдет»

Вновь обострились споры вокруг планов Турции начать бурение дна у берегов Кипра и Греции. Турецкие власти опубликовали план процедуры лицензирования геологоразведочных работ для государственной компании Turkish Petroleum в районах, которые, по заявлению Греции, нарушают ее суверенные права.

29 мая министр энергетики Фатих Донмез сообщил, что в ближайшие три-четыре месяца компания Turkish Petroleum приступит к поискам нефти в «исключительной экономической зоне Турции».

Афины намерены выступить против планов Турции расширить разведку нефти и газа в Средиземном море. «Греция готова ответить на эту провокацию, если Турция пойдет на этот шаг», — заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, передает AP.

Греческие власти вызвали в МИД турецкого посла, которому был выражен протест Афин. Власти Греции называют эти действия попыткой ущемить права греческого государства.

Как сообщают источники греческого издания Ekathimerini в турецких дипломатических кругах, посол Турции Бурак Озугергин во время «порки» в греческом МИДе был непреклонен: говорил, что Афинам хороша известна позиция Анкары по Восточному Средиземноморью, демаркации морских зон, проблеме Кипра, поискам углеводородов и Ливии. И действует Турция в рамках международного права, добавил дипломат.

Слова посла подкрепило и заявление турецкого Совбеза, в котором подчеркнута готовность Турции защищать свои интересы и права в Средиземноморье и без компромиссов, передает украинское издание «Деловая столица».

Стоит также напомнить, что Турция ведет с ноября прошлого года бурение на шельфе у берегов Кипра, что тоже возмущает Грецию. Совет ЕС поддерживает введенные против Турции соответствующие санкции.

В этот раз Европа тоже не смолчала. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Турцию уважать суверенитет Греции и Кипра, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Ekathimerini. Он сказал, что ЕС следит за развитием событий, находясь «в тесном контакте» с Афинами и Никосией, и и добавил, что Совет ЕС уже передал сильное послание, адресованное Турции.

Боррель отметил, что нарушения Турции были вопросом «чрезвычайной важности» в контексте переговоров Анкары о членстве в ЕС.

«Некоторые государства-члены даже считают, что пока продолжается бурение, переговоры не должны иметь место. Но я думаю, что единственный способ решения такого рода вопроса — это протянуть руку, ближе посмотреть, что мы можем сделать, чтобы заставить Турцию понять, что наши хорошие отношения будут критически зависеть от уважения суверенитета Кипра и Греции в спорных водах», — заявил он.

Мы знаем, что союзники по НАТО Греция и Турция имеют давние споры по поводу воздушного пространства и морских границ в Эгейском море, а также о правах на минеральные ресурсы в восточном Средиземноморье. Но есть ли вообще надежда, что эти споры можно решить мирным путем? Если да, то как? Что может заставить Турцию отступиться от своих планов? И кто, в конце концов, прав в этом споре? Действительно ли Турция вправе рассчитывать на часть месторождений в этой части Средиземноморья? И что может предложить Брюссель, чтобы Анкара отказалась от своих намерений – ввести, например, безвиз для граждан Турции, как он это сделал уже для Молдовы, Грузии, Украины?

Эти вопросы # согласился прокомментировать известный германский политолог Александер Рар:

— Ситуация критическая. По поводу газовых месторождений, у каждой стороны своя «юридическая правда», и разрешить проблему, наверное, может только Европейский Суд. Но это будет долгим процессом.

Турция пытается стать региональной державой, она собирается быть архитектором нового порядка в арабском мире, там, где раньше правила Османская империя.

У греков защитников нет — Евросоюз не пойдет на конфликт с Турцией. Турция нужна для сдерживания потоков беженцев в Европу. Эрдоган это понимает и этим козырем пользуется. Внутри НАТО вес Турции превышает значение Греции, Трамп тоже не будет ссориться с Анкарой.

Конфликт Турция-Греция — это провал общей европейской политики. ЕС не в состоянии решить собственные внутренние конфликты. Сам фактор природного газа может оказаться второстепенным. Кто будет платить за трубопроводы к новым местам добычи, когда Европа перенасыщена газом?

А вот как оценивает ситуацию известный азербайджанский политолог Расим Мусабеков:

— Насколько действия и решения Турции соответствуют Конвенции ООН по морскому праву, смогут определить юристы-международники. Греция настаивает на 200-мильной экономической зоне для своих островов. Если это принять, то Турция, у которой протяженная береговая линия на Средиземном море, будет иметь меньшую экономическую зону, чем у маленького Крита или Кипра.

Очевидно, что Турция больше опирается на свое военное превосходство. Как далеко Анкара готова пойти в поддержке своих притязаний, сказать сложно. Однако, вопреки протестам, Турция провела сейсморазведку недалеко от Кипра и не намерена сворачивать разведывательные работы.

Главная напряженность возникнет в случае обнаружения привлекательных для разработки месторождений. Однако прямой войны между Турцией и Грецией США и Великобритания не допустят. В ситуации с Ливией США и Британия, пусть и непоследовательно, но на стороне Турции.