Ситуация вокруг Украины остается достаточно тяжелой. Россия пока не добилась полностью своих целей и выдвигает максимальные требования в дипломатической плоскости. На сегодня реальность такова, что у России нет пока особого ни военного особого успеха, ни дипломатического. Напротив, она имеет несметное количество потерь в живой силе и кучу экономических санкций. О ситуации вокруг Украины рассказал в интервью # латвийский эксперт Алекс Григориевс.

— Как вы оцениваете ход боестолкновений? Насколько твердо стоит украинская армия?



— Я не военный эксперт, но совершенно ясно, что Украина держится хорошо. Немедленного развала страны, бегства правительства, встречи русской армии с цветами – ничего этого не было. А Путин ожидал именно такого приема. Не занят Киев и вообще не занят ни один крупный город. В Херсон войска вошли, попозировали перед камерами и вышли. Оставшиеся в городе, очевидно, станут жертвами партизан. Миф о непобедимой русской армии разрушен окончательно. И все-таки, главный вопрос сегодня — сколько сможет продержаться Украина без более решительной помощи со стороны Запада.

— Ожидали ли вы такой реакции Запада? Такого уровня санкций?



— Да, я ожидал такого уровня санкций и ожидаю еще большего. Я ожидаю эмбарго на российские нефть, нефтепродукты и газ, на тотальную изоляцию России. Я думаю, что мы к этому еще придем. Но в целом реакция все равно не достаточная. Я думаю, что на Западе еще не до конца поняли, что произошло и с чем они столкнулись.

— Возможно ли, что на каком-то этапе ситуация выйдет из-под контроля?



— Ситуация уже вышла из-под контроля. Если, не дай Бог, Путину удастся подчинить Украину, никто не будет в безопасности. Ни Молдова, ни Румыния, ни балтийские страны, ни Польша, ни Азербайджан. Путин вновь, угрожая ядерным оружием, будет требовать у Запада передела мира и восстановления российской сферы влияния. Это по минимуму. Старуха, сидевшая у разбитого корыта, хочет стать владычицей морскою.

— Может ли война против Украины перерасти в мировую войну?



— Третья мировая война уже началась. Запад, то есть США и НАТО, может капитулировать перед Россией, или воевать. Еще раз, единственный способ избежать полномасштабной третьей мировой войны это сделать так, чтобы в войне против России победила Украина. Это в прямых и непосредственных интересах Запада. Я уверен, что скоро там это поймут и начнут действовать более креативно, чем сейчас. Цивилизованный мир и Россия находятся в состоянии войны, только еще не все это поняли, и не все об этом говорят открыто. Запад должен найти способ победить Россию сейчас, в союзе с Украиной.