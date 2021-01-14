Албанские храмы на оккупированных землях были превращены в армянские григорианские церкви

“Армения проводила в отношении историко-религиозных, культурных памятников Азербайджана конкретную политику».

Как передает Report, об этом сказал зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмайлов.

По его словам, суть этой политики в первую очередь заключается в том, чтобы стереть оттуда наши следы: «Для этого они проводили работу в трех направлениях. В первую очередь, разрушили исламские святилища, мечети и места поклонения. Во-вторых, представляли исламские святилища как образцы культуры другого народа. Третье направление – отношение к албанским храмам, суть которого носила характер присваивания».

Зампредседателя сказал, что практически все оккупированные 128 албанских храмов, в том числе монастырь Худавенг, храм Агоглан в Лачине, Гандзасарский монастырь в Агдере и церковь Амасар в Ходжавендском районе, были превращены в армянскую григорианскую церковь.

| 2021-01-14T17:38:44+04:00 14 января 2021, 18:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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